Березовский раскрыл свой секрет влияния на Ельцина

Борис Березовский в Высоком суде Лондона в четверг дал первые свидетельские показания в рамках слушаний по своему иску к бывшему деловому партнеру Роману Абрамовичу. Послушать показания российского предпринимателя собралось не меньше народу, чем в первый день слушаний. Поклявшись на Библии, Березовский был ознакомлен с правами и обязанностями свидетеля.

В ходе допроса основное внимние было сосредоточено на росте политического влияния Бориса Березовского в России образца 1990-х годов и законности проведенной приватизации ряда активов, в том числе Общественное российское телевидение и нефтяной компании "Сибнефть".

Борис Березовский оценил уровень коррупции в России на три-четыре балла в середине 1990-х, а в настоящее время - на десять. Олигарх отверг предположения о том, что сам он являлся коррумпированным лицом. Главной причиной своего положения в качестве "одного из самых политически влиятельных олигархов России" того времени предприниматель назвал свои "интеллектуальные способности".

Адвокат Романа Абрамовича Джонатан Сампшн отметил, что Березовский оказывал давление на родственников Бориса Ельцина, когда выстраивал свой бизнес. На что Березовский ответил: "Давление - не мой способ воздействия. Мой метод - убеждение. Мне удалось убедить их, объяснить необходимость выставить на продажу активы ОРТ". Березовский отказался отвечать на вопросы о своей декларации о доходах. По его словам, в 90-е годы госслужащие не были обязаны обнародовать эти сведения. Березовский в четверг, давая показания по своему иску к предпринимателю Роману Абрамовичу, не дал однозначных ответов на вопросы по сделкам с нефтяной компанией "Сибнефть". Он утверждал, что перевод документов на английский язык выполнен неточно и в нем есть несоответствия, передает РИА Новости. Березовский продолжит отвечать на вопросы адвоката Абрамовича в пятницу, 7 октября.