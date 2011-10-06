Мэр Москвы Сергей Собянин поручил префектуре Северо-Восточного административного округа разобраться в причинах плохих показателей работы управы района Южное Медведково. Район занимает низкие места в рейтингах.



По словам Собянина, среди районов города по качеству работы школ район Южное Медведково занял 83-е место, по работе поликлиник - 96-е место, по работе ЖКХ - 112-е место. В СВАО 17 районов, и каждое десятое нарушение прав уборки отмечается именно в этом районе, отметил градоначальник. "Необходимо составить по Южному Медведково комплексную комиссию, разобраться в целом по району, что там происходит, и подумать, какие меры оперативного характера надо принять. Доложите мне лично", - поручил Собянин префекту СВАО Валерию Виноградову, передает РБК.