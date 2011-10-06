Адвокат Абрамовича не понял обвинений Березовского

Российский олигарх Борис Березовский в четверг, давая показания по своему иску к предпринимателю Роману Абрамовичу, не дал однозначных ответов на вопросы по сделкам с нефтяной компанией "Сибнефть". А к концу первого дня допроса в Высоком суде Лондона Березовский заявил адвокату ответчика, что тот неправильно понял все, что он излагал в течение пяти часов.

Адвокат Романа Абрамовича Джонатан Сампшн на заседании суда был вынужден по нескольку раз возвращаться к одним и тем же вопросам, изменяя их с целью получить четкие ответы от Березовского.

Судья Элизабет Глостер также призывала олигарха внимательнее относиться к вопросам, а "не произносить пространных речей", передает РИА Новости. Защитник Абрамовича обратил внимание на то, что Березовский до 2001 года открыто отрицал наличие у него акций "Сибнефти". Истец объяснил это тем, что у них с Абрамовичем была определенная договоренность об этом, и он максимально дистанцировался от компании. Уехав из России, Березовский счел, что никаких обязательств перед Абрамовичем у него уже нет.

Березовский за час до окончания заседания попросил адвоката ответчика, ведущего допрос, не давить на него, напомнив, что его английский "оставляет желать лучшего". Березовский утверждает, что ему необходимо время для формулирования ответов. Под конец заседания защитник Абрамовича задал итоговый вопрос: "Получается, что вы, Патаркацишвили и Абрамович лишь распределили акции, а все решения о политике компании, о методах управления "Сибнефтью" возложили на последнего?". "Все было совершенно не так", - ответил Березовский, вызвав недоумение у всех присутствующих в зале, так как все время допроса он утверждал именно это.

Березовский заявил в суд, что он вместе со своим партнером по бизнесу Бадри Патаркацишвили под давлением Романа Абрамовича был вынужден продать дешевле реальной стоимости 43% акций "Сибнефти" и доли в РУСАЛе.

Березовский продолжит отвечать на вопросы адвоката Абрамовича в пятницу.