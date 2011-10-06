Начальницу почты условно осудили за хищение миллиона рублей

В Ленинградской области бывшую начальницу почтового отделения поселка Сусанино, похитившую около миллиона рублей, приговорили к трем годам условного срока. Татьяна Сафронова похищала деньги, предназначенные для выплат пенсий.



Сафронову признали виновной по 160-й статье УК РФ ("присвоение или растрата"), пишет Лента.ру. По версии обвинения, начальница почты на протяжении 2,5 лет 51 раз похищала деньги, предназначенные для выплаты пенсий. Осужденная подделывала подписи пенсионеров и использовала их деньги по собственному усмотрению.