Группа оперативников МВД РФ, работавшая по делу Никиты Тихонова и Евгении Хасис, убивших адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову, готовится к поездке на Украину для выяснения обстоятельств гибели предполагаемлого фигуранта дела.

В украинской милиции предварительно подтвердили, что гранатой подорвал себя националист Алексей Коршунов, сообщник Тихонова и Хасис, передает Газета.ру. Российские правоохранительные органы объявили Коршунова в федеральный розыск как подозреваемого в убийстве судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова.

Ранее Интерфакс передал, что мужчина, погибший от взрыва гранаты на школьном дворе в Запорожье, оказался российским скинхедом, находившемся в федеральном розыске.



Граната, взорвавшаяся в кармане погибшего, находилась во взведенном состоянии, проволочные усики чеки гранаты были разогнуты, чтобы можно было ее моментально выдернуть.

Напомним, главным следственным управлением Следственного комитета РФ был установлен непосредственный исполнитель убийства 12 апреля 2010 года судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова - 28-летний москвич Алексей Коршунов — член националистической группировки "Объединенные бригады 88", ближайший соратник Никиты Тихонова.