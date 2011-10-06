До Петербурга, как ожидается, в четверг, доберется атлантический ураган "Офелия". По прогнозу синоптиков, он вольется в систему главного высокого циклона, центр которого находится над северо-западом Европы.

В Петербурге жидается усиление юго-западного ветра до 15 м/с, нагон волн на Неве и сильные ливни.

Стихия затронет также Ленинградскую область. Во время урагана возможно нарушение работы систем жизнеобеспечения и рост травматизма.