Атлантический ураган "Офелия" движется на Петербург
6 октября 2011, 20:42 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
До Петербурга, как ожидается, в четверг, доберется атлантический ураган "Офелия". По прогнозу синоптиков, он вольется в систему главного высокого циклона, центр которого находится над северо-западом Европы.
В Петербурге жидается усиление юго-западного ветра до 15 м/с, нагон волн на Неве и сильные ливни.
Стихия затронет также Ленинградскую область. Во время урагана возможно нарушение работы систем жизнеобеспечения и рост травматизма.