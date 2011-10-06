"Наши" поздравляют Путина с днем рождения, устроив уличную акцию

Активисты движения "Наши" заранее поздравляют председателя российского правительства Владимира Путина с днем рождения. Активисты устроили уличную акцию, выстроившись со свечами в руках у здания Исторического музея.



Молодые люди выстроились, образуя подсвеченное огоньками число 59 - возраст премьера. День рождения Путина - 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения."Участники акции держат в руках праздничные свечи. Они стоят таким образом, что с высоты видна цифра 59, подсвеченная огоньками от свеч. Также они поют Путину песню "К сожалению, день рождения только раз в году", - сказали в пресс-службе "Наших".