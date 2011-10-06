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"Авианову" оштрафовали за задержки рейсов

6 октября 2011, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

"Авианову" оштрафовали за задержки рейсов

Российская бюджетная авиакомпания "Авианова" оштрафована на 150 тысяч рублей за задержку 15 рейсов 4 и 5 октября текущего года. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы. "Авианова" оказалась в сложном финансовом положении.

Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева, передает Интерфакс. В отношении "Авиановы" возбуждено дело в связи с массовыми задержками рейсов 4 и 5 октября. В среду, 5 октября компания уведомила Росавиацию о том, что прекратит операционную деятельность с 00:01 по московскому времени 10 октября. "Авианова" оказалась в сложном финансовом положении из-за конфликта акционеров, который начал развиваться в 2010 году.

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Новый посол Китая назвал "мечтой" работу в России

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В Техасе паук расправился с летучей мышью

В Техасе паук расправился с летучей мышью

В Сети появилась фотография, на которой техасский паук поймал в свою паутину летучую мышь и съел ее. По словам женщины, которая разместила снимок, насекомому хватило несколько часов, чтобы расправиться с животным.

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Три года колонии за червей. Жители Ольхона встали на защиту бывшего мэра, который построил дорогу и был осужден

Три года колонии за червей. Жители Ольхона встали на защиту бывшего мэра, который построил дорогу и был осужден

Дороги не только главная бед России, но, как оказалась, и «расстрельная статья» для бывшего мэра Ольхона Сергея Копылова. Не в прямом смысле слова, но за строительство дороги он получил три года колонии

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Виктория Дайнеко показала сэлфи без макияжа и укладки

Виктория Дайнеко показала сэлфи без макияжа и укладки

Известная российская певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками женственным сэлфи без макияжа и укладки. Знаменитость проводит время на отдыхе в Майями, где решила полностью отказаться от косметики.

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В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Безсонов рассказал, что командование ВСУ направили снайперские войска в Донбасс.

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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин призвал студентов перестать пользоваться для поиска какой-либо нужной информации "Википедией".

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Школьница могла пострадать из-за незаметного объекта на фото

Школьница могла пострадать из-за незаметного объекта на фото

Школьница Брук Миллс из Соединённых Штатов сфотографировалась рядом с деревом и чуть не погибла от нападения животного. Мать девочки рассказала, что успела сделать несколько снимков, прежде чем заметила опасность в кадре.

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В Государственном музее Востока в Москве открылась выставка художницы Eva. Как оказалось за пошлым псевдонимом скрывается жемчужины гарема экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Евгения Васильева

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Путин приехал на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе

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Социолог Михаил Дмитриев о региональном сепаратизме в России

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В "Росатоме" рассказали подробности взрыва недалеко от Северодвинска

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В госкорпорации "Росатом" рассказали о взрыве, который произошёл на военном полигоне под Архангельском недалеко от Северодвинска на побережье Двинской губы в четверг, 8 августа. Отмечается, что на территории во время испытаний взорвалась ракета.

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Как стало известно, Глaвa Белого домa Дональд Трамп не знaет президентa Украины Владимирa Зеленского. Об этом стaло известно из разговора журнaлистa одного из СМИ, зaдaвшего aмерикaнскому лидеру вопрос о том, когдa он приглaсит своего укрaинского коллегу в Вaшингтон.

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Жуткая гроза, разыгравшаяся на юго-западе Германии, стала причиной чрезвычайного происшествия. Молния ударила в стадион. Об этом пишут немецкие СМИ.

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