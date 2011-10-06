"Авианову" оштрафовали за задержки рейсов

Российская бюджетная авиакомпания "Авианова" оштрафована на 150 тысяч рублей за задержку 15 рейсов 4 и 5 октября текущего года. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы. "Авианова" оказалась в сложном финансовом положении.



Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева, передает Интерфакс. В отношении "Авиановы" возбуждено дело в связи с массовыми задержками рейсов 4 и 5 октября. В среду, 5 октября компания уведомила Росавиацию о том, что прекратит операционную деятельность с 00:01 по московскому времени 10 октября. "Авианова" оказалась в сложном финансовом положении из-за конфликта акционеров, который начал развиваться в 2010 году.