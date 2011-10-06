В Москве Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят к концу 2014 года

В Москве все работы по продлению на северо-восток столицы Люблинско-Дмитровской линии метро планируется завершить к концу 2014 года. Заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин сообщил, что линия метро продлится на 10,6 километра.

Будет шесть станций. В "Марьиной роще" полностью закончено строительство входа в метро, передает Интерфакс.



Инвестиции в развитие метрополитена на территории СВАО в 2011 году составят 4,1 миллиарда рублей. В 2011 году будет выполнено проектирование и строительство трех станций метро на перегоне от станции "Марьина роща" до станции "Селигерская".