В Москве похоронили бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна

В Москве в четверг, 6 октября, на Хованском кладбище похоронили бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Алексанян скончался в понедельник, 3 октября, в возрасте 39-ти лет.

Среди пришедших на церемонию прощания были родители Михаила Ходорковского. "Конечно, у Василия был шанс дольше прожить, если (бы) его не заключили в тюрьму. Там его совсем не лечили", - заявила Марина Ходорковская. Отец бывшего руководителя ЮКОСа Борис Ходорковский назвал бесчеловечным приковывание Алексаняна наручниками к кровати в палате во время прохождения химиотерапии.



После церемонии прощания Василий Алексанян был кремирован.

Алексаняна арестовали в 2006 году. В заключении у бывшего вице-президента ЮКОСа обнаружили неизлечимые заболевания. Под давлением общественности Алексаняна освободили из-под стражи в конце 2008 года под залог в 50 миллионов рублей. Своей вины он не признал. Позже дело было вообще прекращено за истечением срока давности. Алексанян неоднократно утверждал, что в тюрьме его заставляли давать ложные показания и отказывали в необходимом лечении.



Адвокат Елена Лукьянова, которая преподавала Алексаняну право, вспоминает о нем, как об одном из самых квалифицированных и профессиональных юристов страны, передает "Эхо Москвы".



"АН" сообщали, экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский, в настоящее время отбывающий наказание в колонии, заявил, что бывшего вице-президента компании Василия Алексаняна пообещали вылечить в свое время. Но поставили условия - за лечение дать нужные показания.



Сегодня стало известно, что родственники бывшего вице-президента ЮКОСа не будут инициировать проверку законности его заключения под стражу.