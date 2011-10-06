Кириенко: Радиоактивные отходы никогда не будут ввозиться в Россию

Глава Росатома Сергей Кириенко заявил о том, что радиоактивные отходы никогда не будут ввозиться в Россию.

Комментируя указ Президента РФ Дмитрия Медведева об исключении из списка запрещенных к приватизации предприятий атомного ледокольного флота, Сергей Кириенко сообщил, что при этом "Атомфлот" останется в собственности государства, а передача судов в частные руки не планируется, передает "Эхо Москвы".

Ранее о том, что глава государства исключил из списка запрещенных к приватизации атомный ледокольный флот России.



В указе главы государства от 28 сентября № 1256, размещенного в базе нормативных и распорядительных документов Кремля,перечислены объекты и предприятия, находящиеся в федеральной собственности, приватизация которых запрещена.