Кириенко: Радиоактивные отходы никогда не будут ввозиться в Россию
6 октября 2011, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Росатома Сергей Кириенко заявил о том, что радиоактивные отходы никогда не будут ввозиться в Россию.
Комментируя указ Президента РФ Дмитрия Медведева об исключении из списка запрещенных к приватизации предприятий атомного ледокольного флота, Сергей Кириенко сообщил, что при этом "Атомфлот" останется в собственности государства, а передача судов в частные руки не планируется, передает "Эхо Москвы".
Ранее о том, что глава государства исключил из списка запрещенных к приватизации атомный ледокольный флот России.
В указе главы государства от 28 сентября № 1256, размещенного в базе нормативных и распорядительных документов Кремля,перечислены объекты и предприятия, находящиеся в федеральной собственности, приватизация которых запрещена.