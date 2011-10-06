Квартиру Брежнева на Кутузовском проспекте продают за 18 млн рублей

В Москве выставлена на продажу квартира Леонида Ильича Брежнева. Двухкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте площадью 54 квадратных метра продадут за 18 миллионов рублей.



Квартира расположена в районе Дорогомилово по адресу: Кутузовский проспект, 26. Об этом говорится в сообщении агентства недвижимости CENTURY 21 Запад. Брежнев жил на пятом этаже в квартире номер 91 площадью 185 квадратных метров. Квартира находилась в пятом подъезде, но генсек присоединил к ней "двушку" из четвертого подъезда для своей дочери. Через некоторое время после смерти генсека квартиры опять разделили и впоследствии продали. И вот бывшая "двушка" Брежнева снова выставлена на продажу.