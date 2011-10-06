Здоровье Юлии Тимошенко ухудшилось

Состояние здоровья Юлии Тимошенко ухудшилось, сообщил журналистам адвокат экс-премьера Украины Николай Сирый. Уже два месяца Тимошенко находится в Лукьяновском СИЗО.



"Мы общаемся с Юлией Владимировной, состояние ее здоровья несколько ухудшилось", - цитирует адвоката РБК. Одной из причин ухудшения здоровья Тимошенко защитник считает плохие условия содержания в СИЗО. "Юлия Владимировна находится в СИЗО, который рассчитан приблизительно на 2,5 тыс. человек. Сейчас в нем около 4 тыс. человек. Этим все сказано. Бесспорно, условия ненадлежащие и их надо приводить к международным стандартам", - отметил Сирый.