Собянин: Реконструкция Ярославского шоссе начнется в конце 2012 года

В конце 2012 года в Москве начнется масштабная реконструкция Ярославского шоссе, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, шоссе предстоит расширить, создать на нем развязки и выделенные полосы.



Работы по созданию выделенной полосы вблизи дома N12 по Ярославскому шоссе будут завершены в ближайшие две недели, добавил Собянин. Он отметил, что уже установлены видеокамеры и соответствующие знаки. "Здесь будет и реверсивное движение, эти работы мы уже заканчиваем. Пока осуществляются оперативные мероприятия, но они уже должны дать серьезное увеличение скорости движения троллейбусов и автобусов примерно на 30%", - цитирует градоначальника РБК.

На Ярославском шоссе также предстоит создать "нормальные заездные карманы, менять светофорное регулирование". "Выделенная полоса заработает, будет заменен подвижной состав общественного транспорта", - рассказал Собянин.