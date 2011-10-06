Лари Кинг рассказал о своих впечатлениях от общения с Владимиром Путиным

Известный американский телеведущий Лари Кинг рассказал о своих впечатлениях от общения с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. Путин в 2000 году давал интервью Кингу в программе Larry King Live на телеканале CNN.

По мнению американского журналиста, Владимир Путин обладает неким шармом и обаянием, способным оказывать влияние на людей. Кинг отметил, что если бы Владимир Путин жил в США, он стал бы очень успешным американским политиком. Решение Путина баллотироваться на новый президентский срок нисколько не удивило автора Larry King Live. По его словам, Путин еще "достаточно молод".

По мнению Ларри Кинга, невозможно отказаться от некоторых сфер деятельности, в том числе от политики. "Если вы моложе 80, то вы непременно будете испытывать желание вернуться во власть. Мне приходилось интервьюировать многих политиков, которые на тот момент уже ушли со своих влиятельных постов или занимали не очень влиятельные должности, и я чувствовал их безудержное стремление к власти", – поделился ведущий в интервью RT.com.



"Пост, который сейчас занимает Путин, не предполагает особо больших властных полномочий. В то время как президентство дает очень большую власть", – говорит Ларри Кинг. Вспоминая свои встречи с известными политиками американский телеведущий сказал: "Люди скучают по власти. Ничто не может сравниться с властью. И никто не обладает большей властью, чем глава государства", пояснив, почему он совсем не удивлен, что Путин вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента.

Вспоминая интервью, которое он взял у Владимира Путина, Ларри Кинг признался, что российский премьер понравился не только ему, но и съемочной группе, сообщает Взгляд.ру. Он с восторгом вспомнил ответ на вопрос "Что случилось с подводной лодкой?. "Она утонула", – ответил Путин и выдержал великолепную паузу", – признался Кинг. По его мнению, в Путине есть какое-то ощущение здравого смысла. "Я не занимаюсь политикой в России, но как к человеку я испытываю большую привязанность к Владимиру Путину", – подвед итог телеведущий Ларри Кинг.