В Москве начались обыски в церкви саентологов на Таганской улице

В центре Москвы начались обыски в недавно открытом здании саентологической церкви на Таганской улице. Предположительно, обыск осуществляется в рамках расследования уголовных дел по фактам распространения экстремистских материалов.



По версии следствия, распространяемые материалы "содержат призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Также брошюры, считает СК России, содержат унизительные характеристики, отрицательные оценки и негативные установки в отношении лиц по признаку их социальной принадлежности, передает Интерфакс.