В России скоро появится новый вид домашних животных - карликовые носороги

Ученым из Японии удалось вывести абсолютно новый вид домашнего животного – карликового носорога. Носорог небольших размеров подходит для содержания даже в небольшой квартире.

Животное было выведено путём скрещивания носорогов - Суматранского и Яванского. Длина тела этого животного около 60 см, высота в холке – 40 см, вес – 35-40 кг. В еде карликовый носорог неприхотлив. Животное можно кормить травой, листвой кустарников. А любимым лакомством для него являются различные насекомые. Экзотичный питомец не требует постоянного ухода, отлично ладит с детьми и идеально подходит для современного человека.