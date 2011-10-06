Директор независимой грузинской телекомпании просит убежища во Франции

Основатель грузинской независимой телекомпании "Триалети" Джонди Нанеташвили просит политического убежища во Франции. С соответствующей просьбой он обратился к Николя Саркози.



В обращении к Саркози и послу Франции в Грузии Эрику Фурнье сказано, что власти Грузии оказывают давление на телекомпанию и на Нанеташвили лично. Давление оказывается по указанию президента Грузии Михаила Саакашвили, считает директор "Триалети", передает РБК. "Моей жизни угрожает опасность. Для безопасности моей семьи прошу представить мне политическое убежище", - сказано в обращении. Нанеташвили подчеркнул, что в Грузии нет демократии, свободы слова, и "в стране царит страх".