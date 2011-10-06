Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский, в настоящее время отбывающий наказание в колонии, заявил, что бывшего вице-президента компании Василия Алексаняна пообещали вылечить в свое время. Но поставили условия - за лечение дать нужные показания.

"Алексаняну предложили сделку: Вы даете нужные показания на руководство компании, и мы Вас отпускаем лечиться. Вам же это необходимо!" — говорится в комментарии Ходорковского, опубликованного на сайте "Новой газеты". По словам Ходорковского, Алексанян не согласился, "за два года тюрьмы болезнь прошла все стадии, до последней".

Василия Алексаняна похоронили в четверг на Хованском кладбище Москвы.

Напомним, бывшего вице-президента НК "ЮКОС" Василия Алексаняна арестовали в 2006 году по обвинению в отмывании и легализации средств и присвоении имущества дочерних предприятий компании. Алексанян виновным себя не признавал. В 2008 году дело было приостановлено из-за многочисленных болезней подсудимого.



В конце 2008 года Симоновский суд столицы освободил Василия Алексаняна из-под стражи под залог в 50 млн. рублей. Адвокаты Алексаняна настаивали на закрытии дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. 24 июня 2010 года судьей было принято решение о прекращении дела.