Шуваев: правительство поможет 50 моногородам в следующем году

Федеральное правительство окажет финансовую помощь 50 моногородам, в четверг сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов в городе Дальнегорске Приморского края на встрече с работниками градообразующего предприятия "Бор".

Он пообещал, что из федерального бюджета Дальнегорску в предстоящем году будут выделены средства в рамках программ по развитию малого и среднего предпринимательства, а так же по модернизации ЖКХ.

Работники приморского горно-химического комплекса (ГХК) "Бор" пожаловались на низкие зарплаты, и рассказали о других проблемах предприятия, в том числе необходимости технического перевооружения и нехватке сырья.

Руководство "Бора" в ответ на эти претензии пыталось объяснить тяжелое положение низкой экспортной стоимостью продукции.