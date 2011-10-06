Для борьбы с пробками нужно развивать общественный транспорт и строить парковки

Для борьбы с пробками в Москве необходимо развивать общественный транспорт и строить парковки. О планах рассказал руководитель департамента транспорта и связи Москвы Николай Лямов.



"На сегодняшний день принят план развития транспортной отрасли Москвы на пятилетку с 2012 по 2016 год, где предусмотрены те направления, в соответствии с которыми будет развиваться транспортная отрасль. Этим планом определены приоритеты развития", – цитируют чиновника Вести.ру.



По словам Николая Лямова, одним из приоритетов является вопрос пробок в Москве, которые необходимо убрать с дорог. "Здесь приоритет отдается общественному транспорту. Все понимают и знают, что на сегодняшний день в Москве почти 4,5 миллионов единиц автотранспорта, и прирост идет, который не равен приросту улично-дорожной сети. А она в свою очередь может развиваться ограниченно, в силу ограниченности пространства", – сказал он. Плотность улично-дорожной сети в столице составляет около 9%, тогда как для нормального функционирования городу необходимо не менее 20%.



А проблему дорожного движения в столице надо рассматривать комплексно, считает глава департамента. Поскольку приоритет отдается общественному транспорту, за этим следует и обновление подвижного состава, и создание необходимой инфраструктуры. "Одна из составных частей инфраструктуры – это выделенные полосы, которые сегодня составляют лишь малую толику. Это где-то 29 километров. Но это все то, что сделано не в той мере, в которой должно быть. Мы к концу года планируем запустить порядка 200 километров выделенных полос, сейчас эта работа идет", – сообщил Николай Лямов. Кроме того, руководитель департамента подчеркнул, что кроме выделенных полос в городе нужны пересадочные узлы и перехватывающие парковки для автомобилей, вот "когда мы это все в комплексе решим, тогда мы можем смело говорить, что приоритет общественного транспорта присутствует".