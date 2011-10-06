Президент РФ Дмитрий Медведев: такие люди, как Стив Джобс, меняют наш мир

Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и поклонникам основателя корпорации Apple Стива Джобса, скончавшегося в ночь на четверг.

"Такие люди, как Стив Джобс, меняют наш мир. Мои искренние соболезнования близким и всем, кто ценил его ум и талант", — написал Медведев в своем микроблоге в Twitter.

Глава российского государства был лично знаком с Джобсом. В прошлом году во время поездки в США Медведев посетил Кремниевую долину, напоминает РИА Новости. Президент стал первым в России обладателем модели смартфона iPhone четвертого поколения. Медведев получил iPhone4 в подарок от Джобса.