Во Владивостоке за отключение Вечного огня главный инженер ОАО "Приморский газ" Александр Бурнаевский и начальник отдела по обслуживанию памятников ОАО "Славянка" Анатолий Зубараев лишились своих постов.



По итогам совещания, посвященного вопросу подачи газа к мемориальному комплексу, которое во Владивостоке провел первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, они вынуждены были написать заявление об увольнении, об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера.



Сотрудник секретариата Шувалова уточнил, что на следующей неделе на совете директоров ОАО "Приморский газ" будет поставлен вопрос и в отношении других первых лиц компании по данному вопросу.