МИД РФ назвал неприемлемым размещение ПРО у берегов Испании

В МИД РФ в четверг назвали неприемлемым решение властей США о размещении кораблей с системой ПРО у берегов Испании без учета мнения всех заинтересованных стран.



Российское внешнеполитическое ведомство, комментируя договоренность США и Испании о базировании на испанской территории четырех кораблей с противоракетами СМ-3 и системой управления ракетным оружием "Иджис", распространило сообщение, в котором говорится: "Если события и дальше будут развиваться подобным образом, то созданный Лиссабонским саммитом Совета Россия-НАТО шанс превратить противоракетную оборону из области конфронтации в предмет сотрудничества будет упущен".



В дипломатическом ведомстве отмечают, что "очередной шаг США по реализации "фазированного адаптивного подхода" к построению ПРО в Европе не может не настораживать, поскольку уже на первой фазе его реализации происходит существенное наращивание противоракетного потенциала США в европейской зоне. При этом мы не только не видим готовности администрации пойти навстречу российским озабоченностям в ключевом для нас вопросе о предоставлении юридических гарантий ненаправленности будущей системы ПРО против российских стратегических ядерных сил, но, наоборот, фиксируем стремление все более расширительно подходить к районам развертывания противоракетных средств США".



В МИД России заявили: "Считаем неприемлемой американскую практику "свершившихся фактов" в вопросах противоракетного обустройства Европы, когда без коллективного обсуждения, без учета мнения всех заинтересованных стран принимаются решения, способные повлиять на состояние безопасности и стабильности в Евроатлантике".