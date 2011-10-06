RIP Steve Jobs! Фанаты Apple объявили 14 октября Всемирным днём Стива Джобса

Фанаты Apple по всему миру скорбят о Стиве Джобсе - бывшем главе и вечном основателе американской компании, скончавшемся минувшей ночью. В мировые тренды Twitter попали сразу несколько слов, связанных со смертью Джобса.

Пользователи пишут RIP Steve Jobs (Покойся с миром, Стив Джобс), #ThankYouSteve (Спасибо, Стив) и #iSad, выражая печаль по поводу кончины основателя Apple.

В связи с кончиной Джобса фанаты продукции Apple несут цветы, свечи и записки к дверям магазинов компании.

В Интернете уже появился сайт stevejobsday2011.com, авторы которого объявили пятницу 14 октября Днем Джобса. Они предлагают всем одеться, как основатель Эппл, надеть черные водолазки, синие джинсы и теннисную обувь, сфотографироваться и выложить фотографию в социальной сети Facebook, микроблоге Twitter и на самом сайте.

Кроме того, пользователи Интернета вспоминают Apple II – первый компьютер, серийно выпускавшийся компанией.

В Twitter люди рассказывают свои истории, связанные с этим компьютером, а также другими продуктами компании.

В Twitter о смерти Джобса пишут многие известные люди. Так, смерть Стива Джобса прокомментировал бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. "Стив проживал калифорнийскую мечту каждый день своей жизни, и он изменял мир и вдохновлял всех нас", – написал Schwarzenegger.

Помощник президента России Аркадий Дворкович также присоединился к тем, кто вспоминает Джобса.

"Аплодисменты – Стиву Джобсу за то, что он успел сделать за не очень длинную жизнь", – написал advorkovich.