В Нью-Йорке количество участников очередного марша "захватчиков Уолл-стрита", протестующих против банковской политики, превысило накануне 5 тысяч человек. Они прошли по улица южного Манхэттена, мешая движению транспорта.

В рамках длящейся с 17 сентября акции под названием "Захвати Уолл-Стрит!" потоки людей протянулись от небольшого сквера в финансовом районе города до Сити-Холла. Во вторник поддержку акции высказал известный Миллиардер и инвестор Джордж Сорос - единственный из сколько-нибудь авторитетных людей США.

Не имея единого требования, участники акции называют происходящее "революцией", но действуют мирно. Демонстранты, воодушевленные протестами в Египте, Сирии, Тунисе и других странах, осуждают крупные банки и корпорации, которые получают огромные прибыли, когда как из-за затяжного кризиса в США люди теряют работу и благосостояние.

По некоторым данным, число собравшихся достигло рекордного уровня - порядка пяти тысяч человек за счет поддержки профсоюзов и все большего числа студентов. Свои действия они координируют через социальные сети Twitter и Facebook по принципу флэшмобов.

По сведениям очевидцев, с наступлением темноты полиция арестовала молодых людей, пытавшихся прорвать заграждения на улицах вокруг нью-йоркской биржи, сообщает Reutars.

На четверг, как сообщает сайт акции "Захвати Уолл-Стрит!", маршей в Нью-Йорке не планируется - участники протестов будут проводить очередные заседания так называемой "Генеральной ассамблеи", определяя планы и задачи на будущее, а также планируют медитации, выставку рисунков и вечер поэзии.