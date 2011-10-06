Шувалов: наказать найденных виновных в отключении Вечного огня во Владивостоке!
6 октября 2011, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Виновные в отключении газоснабжения Вечного огня во Владивостоке должны быть наказаны. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, возложив цветы к мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота".
Он также провел совещание по сложившейся ситуации. По его словам, какими бы ни были основания потушить Вечный огонь, необходимо было предупредить об этом администрацию города и края, а также самостоятельно предпринять все необходимые действия, чтобы огонь на мемориале не погас.
Игрь Шувалов обратился к мэру Владивостока Игорю Пушкарёву с призывом не допускать повторения этой истории. Глава города сообщил, что уже известно, по чьей вине во Владивостоке погас Вечный огонь, они расстанутся со своими должностями.
Более того, у мемориала уже появился хозяин: ответственность за горение факела на мемориале "Боевая слава Тихоокеанского флота" взяла на себя администрация города, заявил Пушкарёв.
Напомним, несколько дней назад из-за долга Минобороны в 90 тысяч рублей компания "Приморский газ" прекратила подачу топлива на мемориал. В среду после критики президента Дмитрия Медведева в адрес коммерсантов и погашения задолженности Вечный огонь был зажжён вновь.