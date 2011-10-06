Мир стал неизмеримо лучше благодаря Стиву - Компания Apple

Председатель совета директоров Microsoft Билл Гейтс выразил искренние соболезнования по поводу кончины своего друга Стива Джобса, по которому он будет безмерно скучать.



"Известие о кончине Стива Джобса стало действительно печальным для меня. Я и моя жена Мелинда выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всем тем, кого затронула работа Стива. Для тех из нас, кому посчастливилось работать с ним, это была большая честь. Мне будет сильно не хватать Стива, я буду безмерно по нему скучать, – цитирует Гейтса Reuters. – В мире не часто встретишь людей, которые так сильно бы его преобразовали, как это сделал Стив. И эффект от этих преобразований ощутит на себе еще не одно новое поколение".



По словам Гейтса, он познакомился с Джобсом около 30 лет назад, и с тех пор они были "коллегами, конкурентами и друзьями на протяжении более половины своих жизней".



В совместном заявлении совета директоров компании Apple говорится: "Нам очень грустно сообщать, что Стив Джобс скончался сегодня. Его яркость, страсть и энергия были источником бесконечных инноваций, которые обогащают и улучшают наши жизни. Мир стал неизмеримо лучше благодаря Стиву. Он очень любил свою жену Лорен и всю свою семью. Наши сердца сегодня с ними и со всеми, кого затронули его экстраординарные таланты".







