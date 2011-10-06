Президент США Барак Обама: Джобс совершил информационную революцию

Президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама выразил глубочайшие соболезнования семье умершего основателя Apple. Стив Джобс, которому было всего 56 лет, скончался в ночь на четверг.



"Основатель компании Apple Стив Джобс был не только провидцем и одним из величайших американских изобретателей, он сумел произвести информационную революцию так, чтобы она была понятна на интуитивном уровне и приносила людям радость, "- говорится в заявлении президента США Барака Обамы.

Джобс ушел из жизни через сутки после презентации новой линии продуктов Apple, на которой не смог присутствовать лично.