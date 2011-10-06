Умер основатель корпорации Apple, бизнес-магнат и изобретатель Стив Джобс

В США в ночь на четверг после тяжелой продолжительной болезни скончался основатель корпорации Apple Стив Джобс. Ему было 56 лет. В 2003 г. ему был поставлен диагноз "рак поджелудочной железы", но он мужественно боролся.

Хотя обычно это заболевание смертельно, у Джобса оказалась операбельная форма рака, и в 2004 году он перенес успешную операцию. Тем не менее, болезнь его не оставила.

Официальный сайт корпорации - Apple.com.разместил объявление:

"В среду, 5 октября в возрасте 56 лет скончался сооснователь и бывший главный исполнительный директор компании Apple Стивен Пол Джобс.

Компанию Apple Стив Джобс основал в 1976 году вместе со Стивом Возняком (Steve Wozniak) и Рональдом Уэйном (Ronald Wayne). В мае 1985 года он покинул компанию из-за разногласия с высшим руководством, но в конце 1996 году вернулся, и 2000 года стал ее главным исполнительным директором.

После выпуска таких революционных продуктов как iPod и iPhone, 24 августа 2011 года, после продолжительного отпуска он покинул пост исполнительного директора и настоятельно рекомендовал выбрать на пост CEO Тима Кука (Tim Cook), который с 17 января 2011 года его замещал.

Благодаря Стиву Джобсу мир увидел такие продукты как Apple II, Macintosh, MacBook (Air) iMaс, операционную систему Mac OS X и многие другие замечательные изобретения. После ухода с поста CEO Джобса даже назвали Томасом Эдисоном своего времени.

Стив, ты останешься вечно в нашей памяти великолепным руководителем, талантливым изобретателем и просто замечательным человеком!"