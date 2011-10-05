Победительницей конкурса "Мисс Грузия-2011", финальная часть которого состоялась 1 октября в Батуми, стала гражданка России 19-летняя Жанета Кердикошвили. Результаты конкурса могут быть поставлены под сомнение.



Теперь победительница конкурса "Мисс Грузия" должна представлять Грузию на конкурсе "Мисс мира", который пройдет в Великобритании, передает "Интерфакс". По правилам проведения конкурса его участницы должны быть гражданками Грузии. Однако в Минюсте Грузии официально подтверждают информацию о том, что Жанета Кердикошвили не является гражданкой Грузии, так как в прошлом году получила российское гражданство и автоматически потеряла грузинское.