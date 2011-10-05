В московском метрополитене до конца 2011 года появится новый, более комфортный и технологичный поезд. Впервые состав будет оснащен системой рекуперации, как у болидов гонки "Формула-1".



Система рекуперации - механизм, накапливающий энергию торможения. Это обеспечивает до 30 процентов экономии электроэнергии. Помимо этого, кондиционер дополнят системой обеззараживания воздуха с помощью кварцевых ламп. Как ожидается, поезд серии 81-760 будет обладать более тихим и плавным ходом, передает Вести.ру.