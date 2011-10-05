Экс-глава Банка Москвы А.Бородин подал иск к МВД

Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин подал в Тверской суд столицы иск о защите чести и достоинства к Министерству внутренних дел России. Бородина обвиняют в крупном мошенничестве.



Об этом сообщил его адвокат Владимир Краснов. По словам Краснова, информация о том, что Бородину было предъявлено новое обвинение появилось на сайте МВД 29 сентября. "Защита подала иск с требованием опровергнуть эту информацию", передает слова адвоката РАПСИ. Бородин может попросить политическое убежище в Великобритании. "Он думает над тем, не попросить ли политического убежища, с таким статусом и семье проще пребывать в стране", - заявил Краснов.



