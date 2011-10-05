Дмитрий Медведев вручил ряд наград за заслуги в сфере образования

Президент России Дмитрий Медведев вручил награды за заслуги в области образования. В среду, 5 октября в России отмечается Международный день учителя.



Академик РАН декан факультета биологии МГУ Михаил Кирпичников награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Орденом Почета глава государства наградил ректора государственного Сыктывкарского государственного университета Василия Задорожного, орденом Дружбы - профессора СПбГУ Виктора Хавина.



Помимо этого, Дмитрий Медведев наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директора школы №2 Кирова Татьяну Кослапову, заместителя директора школы №127 Нижнего Новгорода Людмилу Овсянникову, директора Дворца детского творчества города Кургана Галину Ребенок, директора гимназии поселка Нижний Куранах в Якутии Разию Улыбину и заведующую кабинетом специалистов Орловского института усовершенствования учителей Галину Шевякову.