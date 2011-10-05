Одна тысяча за десять прожитых лет

Любопытный законопроект принят сегодня в первом чтении Законодательным собраниеv Санкт-Петербурга. За прожитые бок о бок 60 лет супружеские пары получат 6 тысяч рублей, а за полвека - 5 тысяч рублей.

Сегодня в Мариинском дворце долго спорили - нужно ли поощрить тех петербуржцев, кто отмечает юбилей супружеских отношений : 50, 60 или 70 лет. Согласно предложенному проекту закона за каждый рубеж положена премия - соответственно, 5, 6 или 7 тысяч рублей. Она выплачивается один раз на юбилей тем парам, которые прописаны в Петербурге.

Депутаты пока приняли проект в первом чтении, и будут готовить свои поправки. Есть предложение, к примеру, заменить денежную премию медалью - посеребренной, позолоченной или даже с инкрустированным драгоценным камнем.

Теперь жить долго в супружестве будет еще и материально выгодно.