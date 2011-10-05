Власти Москвы согласовали День гнева 12 октября

Власти Москвы впервые за последние полгода согласовали День Гнева на Театральной площади. Мероприятие пройдет 12 октября в 19.00 у памятника Карлу Марксу. Акция пройдет под лозунгами "Пора менять власть!", "Фиктивные выборы - вне закона" и "Нет росту цен и тарифов". Последние два года оппозиция пытается проводить "День гнева" 12-го числа каждого месяца в защиту 12-й статьи Конституции, гарантирующей право на местное самоуправление.