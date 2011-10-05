ФСКН введет уголовную ответственность за употребление наркотиков

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков готовит законопроект о введении уголовной ответственности за употребление наркотиков. Об этом сообщил руководитель следственного департамента ФСКН Сергей Яковлев. "Мы предлагаем закрепить в Уголовном кодексе пункты об ответственности за немедицинское употребление наркотических средств, а также отправлять этих задержанных на принудительное лечение", - цитирует Яковлева Интерфакс.