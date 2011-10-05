Учителем года стал преподаватель биологии из Липецкой области

Победителем конкурса "Учитель года - 2011" стал учитель биологии 35-летний Алексей Овчинников из Липецкой области. Хрустального пеликана Овчинникову вручили Дмитрий Медведев, министр науки и образования Андрей Фурсенко и ректор МГУ Виктор Садовничий.



Педагогический стаж Алексея Овчинникова составляет 16 лет. В настоящий момент он является преподавателем биологии Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Баловнево Данковского муниципального района Липецкой области.