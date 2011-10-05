В Москве число безработных сократилось до 42,3 тыс человек

В Москве сокращается число безработных. На сегодняшний день число безработных 42,371 тысячи человек. Об этом сообщил глава департамента труда и занятости населения Олег Нетеребский.



По его словам, на конец 2010 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,7% от экономически активного населения. "Уровень безработицы в Москве постепенно снижается. Общее число безработных на сегодня составляет 42,371 тысячи человек", - цитирует Нетеребского РИА Новости. На 30 июня нынешнего года общая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составляла 45,8 тысячи человек.



