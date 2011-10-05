В Казани 68 пассажирам пришлось 50 минут ждать вылет в Москву из-за опоздавшего на рейс татарского бизнесмена. Почти час в самолете сидел и известный российский экономист Сергей Алексашенко.

Возмущенный Алексашенко в своем блоге рассказал, что VIP-персоной, задержавшей целый самолет, оказался коммерческий директор авиакомпании "Татарстан" Лазар Илиев. В ЖЖ экономист разместил фото бизнесмена, которого к трапу самолета привезли на микроавтобусе. В блоге Алексашенко назвал бизнесмена "наглой рожей", "зарвавшимся хамлом" и отметив, что "68 пассажиров сидели в самолете и ждали, пока эта скотина соизволит донести свою задницу до самолета".

Экономист написал, что увидев, что его фотографируют, Илиев решил изобразить из себя "обиженного иностранца и спросил "Do you speak English?", а дальше понес пургу насчет того, что я нарушаю его частную жизнь".

По словам Алексашенко, ему понравилась основная поездка в Казань, он выступал перед молодежью. "Полтора час на сцене перед залом, в котором сидело человек 800, отвечал на вопросы, о мировом кризисе, о российской политике, о разнице вмежду российским и западным образованием, о том, почему целью бизнеса является получение прибыли, а не альтруизм. А потом еще час - про политику, политику, политику - уже в фойе, где молодежь "пытала" меня на тему, есть ли будущее у нашей страны.

Скажу честно, молодежь понравилась, думаю, с ней будущее есть", - пишет в блоге экономист, отметив, что "одно зарвавшееся хамло, которое считает, что компания, в которой он работает, является его частной собственностью, сильно подпортило мои, в целом, хорошие впечатления о поездке в Казань".