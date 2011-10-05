Пенсии учителей будут увеличиваться с учетом экономической ситуации - Медведев

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что пенсии преподавателей будут увеличиваться, но не одномоментно, а с учетом общей экономической ситуации в стране.



На встрече с преподавателями в Международный день учителя российский президент, отвечая на пожелание одного из учителей о повышении социальной защищенности преподавателей, подчеркнул, что пенсии учителей в России "уже серьезно отличаются от 5-7-летней давности, но они все равно небольшие", он заверил - "будем увеличивать пенсии, но не одномоментно, а с учетом общей экономической ситуации".



Дмитрий Медведев добавил, "если не наступит глобальный экономический коллапс и не будет самых плохих сценариев", то перспектива увеличения пенсий, конечно, есть. Президент напомнил о принятом ранее решении о доведении зарплат преподавателей до уровня средних по региону: "Почти в половине регионов - в 44 - решение о доведении зарплат учителей до среднерегиональных исполнено, в 38 будет исполнено в течение ближайшего года, но уже проведено увеличение на 30 проц".



Глава государства пообещал: "Не волнуйтесь, все будет в порядке, я уверен, что мы сможем это сделать". Он подчеркнул, что "учительский труд особый, он сложный и за него мало платят". "Поэтому нужно было сделать так, чтобы плата была сопоставима со средней региональной, сейчас мы почти этого добились, в следующем году, когда встретимся, все будет нормально", - подчеркнул президент, добавив, что "молодым педагогам нужно понимать, что они молодые педагоги и не рассчитывать, что у них будет сразу профессорская зарплата", "у них все впереди, как себя зарекомендуешь, так тебя и будут воспринимать", - цитирует президента ИТАР-ТАСС.