Нобелевская премия по химии присуждена за открытие квазикристаллов

В Стокгольме сегодня объявлен лауреат Нобелевской премии по химии. Награда досталась израильскому ученому Дэниелу Шехтману из технологического университета Хайфы за открытие квазикристаллов.



Размер премии - 10 миллионов шведских крон (миллион евро). Награждение победителя пройдет 10 декабря.

Напомним, лауреатами Нобелевской премии по химии 2010 года стали Ричард Хек, Акиро Сузуки и Эльичи Негиши за разработку "реакций создания перекрестных связей в ходе органического синтеза с помощью палладиевых катализаторов".

Нобелевская премия по физике 2011 года присуждена американским ученым Солу Перлмуттеру, Адаму Райссу и австралийцу Брайану Шмидту за обнаружение ускорения расширения Вселенной.