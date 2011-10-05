Следователя Дмитриеву допросят по делу Магнитского

Правозащитник Валерий Борщев, участвующий в независимом расследовании дела юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, рассчитывает на то, что следователь МВД Нелли Дмитриева, задержанная по подозрению в попытке получения крупной взятки, будет допрошена и по этому делу.

В Следственном комитете России сообщили, что следователь Главного следственного управления при ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриева расследовала уголовное дело о контрабанде и требовала от фигурантов дела взятку в размере $3 млн. Она уже задержана в рамках расследования уголовного дела о поставках томографов для медучреждений.

Ветеран российского правозащитного движения, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев сказал: "Я желал бы, чтобы все, кто фигурирует в списке Кардина и причастны к делу Магнитского, были серьезно допрошены Следственным комитетом", передает Интерфакс.

Напомним, Дмитриева № 14 в "списке Магнитского", который составил американский сенатор Бенджамин Кардин. В список вошли российские чиновники, которых считают причастными к "делу Магнитского".