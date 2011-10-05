Торшин предлагает создать суд по правам человека, аналогичный Страсбургскому

Первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин считает, что странам СНГ необходим свой суд по правам человека, аналогичный Страсбургскому суду.



Александр Торшин сказал: "Нам необходимо в рамках СНГ создать суд, аналогичный Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), и мы в рамках СНГ можем создавать собственные судебные национальные органы".



Сенатор напомнил, что еще в сентябре 1993 года СНГ утвердило положение о комиссии по правам человека и ее функции, которые аналогичны функциям ЕСПЧ, но "эта комиссия тогда не заработала, поэтому сегодня можно вернуться к этому вопросу и основать не комиссию, а полноценный суд по правам человека", однако суд по правам человека в СНГ не следует рассматривать как альтернативу ЕСПЧ.



Александр Торшин пояснил, что "у наших граждан будет выбор между ЕСПЧ и судом по правам человека стран СНГ", по его мнению, жители стран СНГ предпочтут новый суд, у которого будут "преимущества" перед Страсбургским судом, и главное из этих преимуществ - владение русским языком. Сенатор напомнил, что "до сих пор русским языком владеет подавляющее большинство населения, и это даст возможность им обращаться в суд, не прибегая к помощи переводчика", "будут сведены к минимуму бюрократические проволочки. Это именно то, что заставляет ждать граждан по пять-восемь лет, ожидая своей очереди в ЕСПЧ".



В заключении своего выступления Алесандр Торшин сказал: "Это будет логичный шаг, который даст возможность разгрузить ЕСПЧ, где постоянно жалуются, что они там перегружены работой. Поэтому давайте им поможем", - цитирует сенатора Интерфакс.