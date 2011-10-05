Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обещает посадить 10 тысяч чиновников после президентских выборов 2012 года, в этом числе - руководитель эсеров Сергей Миронов и экс-мэр Москвы Юрий Лужков.



Выступая в среду на пленарном заседании в Госдуме, Владимир Жириновский сказал: "Вы еще не знаете, кто станет президентом. Большой сюрприз будет. Аресты начнем в понедельник, 5 марта, в 10.00. Десять тысяч чиновников в списке готовы, я их подписал уже... Там есть и (Сергей) Миронов, и (Валерий) Гартунг, и (Елена) Мизулина (оба "Справедливая Россия"), и все остальные", - цитирует его РИА Новости.



По его словам, в списке есть коммунисты, "чуть-чуть и "Единой России" есть", и предатели-перебежчики из ЛДПР. Кроме того, треть в списке - это губернаторы, половина списка - члены правительства РФ. Руководитель ЛДПР заявил: "Вы сидите... Последний Новый год вы на свободе. Я вам устрою 8 марта!".



