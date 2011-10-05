СКР: Дело возбуждено в отношении следователя Нелли Дмитриевой за крупную взятку

Уголовное дело возбуждено в отношении старшего следователя по особо важным делам следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по городу Москве Нелли Дмитриевой по факту получения ею через посредника взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Нелли Дмитриеву поймали при передаче ей крупной суммы денег в здании ГСУ на Новослободской, 45. Взятку следователь получила от фигурантов дела о мошенничестве при закупке медицинских томографов, которое когда-то вела.

По версии следствия, Дмитриева, расследуя уголовное дело о контрабанде, требовала от фигурантов этого дела взятку в размере трёх миллионов долларов США за освобождение их от уголовной ответственности. Для получения взятки Дмитриева привлекла своих знакомых. 23 августа посредниками от одного из фигурантов были получены в качестве взятки 50 тысяч евро, 1 тысяча долларов США а также муляжи денежных средств имитирующих евро и доллары США в сумме эквивалентной почти 50 миллионам рублей. При передаче денежных средств взяткополучатели были задержаны оперативными сотрудниками ФСБ России, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.



Расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России по городу Москве и взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.