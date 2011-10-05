Названы самые «заразные» профессии для женщин

Женщины юристы и бухгалтеры имеюют самые «заразные» профессии. Согласно результатам исследования, грязные офисные столы являются местом скопления для многих вредоносных бактерий и микроорганизмов, которые являются разносчиками инфекций.

Ученые выяснили, что во многих офисах очень низкий уровень гигиены, так как большинство предметов являются общими и передаются из рук в руки. Благодаря этому и распространяются различные инфекционные заболевания - вспышки простуды или гриппа, которыми заражается практически весь коллектив. Микробы особенно скапливаются в компьютерных клавиатурах. На некоторых из них даже была обнаружена плесень. Разносчиками заразы и инфекции также являются телефоны и всевозможные канцелярские принадлежности, которые перемещаются с одного рабочего стола на другой, передает портал raut.ru.

Работники офисов часто пьют чай и едят за своими рабочими местами. Это также является еще одним источником для распространения болезнетворных микробов и бактерий. Ученые считают, что половина офисных работников не представляют, каким именно образом бактерии попадают к ним на стол клавиатуру или экран монитора.