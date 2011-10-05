Торговый комплекс "Гостиный Двор" выставлен на торги. Он будет почти полностью продан в декабре, свои площади продаст департамент имущества Москвы и глава Союза грузин России Михаил Хубутия.



Российский аукционный дом (РАД) должен был 6 октября продать с торгов 49% ОАО "Ильинское подворье" по стартовой цене 1,491 млрд руб. Эта компания владеет только 17,5 тысяч квадратных метров в "Гостином Дворе", общая площадь которого 80 тысяч квадратных метров. ОАО создавалось мэрией в 2005 году для строительства на части площадей "Гостиного Двора" отеля уровня четыре звезды. Соинвестором проекта должны были стать структуры господина Хубутии, который получил еще 51% "Ильинского подворья".



В департаменте имущества Москвы подтвердили, что торги перенесены на начало декабря. Отсрочка объясняется укрупнением лота: Хубутия согласился продать свою долю вместе с городом, то есть лотом станет 100% продажа "Ильинского подворья". Москва предложит инвесторам почти все из оставшихся 60 тысяч квадратных метров, находящихся сейчас на балансе городского ОАО "Гостиный Двор", пишет Коммерсант.



По предварительным оценкам мэрии, весь "Гостиный Двор" оценивается в 4,5 млрд рублей, то есть $1,9 тысяч за квадратный метр. Комплекс построен в 1830 году по проекту Джакомо Кваренги и считается памятником архитектуры, сейчас он требует серьезной реконструкции.