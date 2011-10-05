Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев награжден Орденом Славы, он стал первым кавалером новой государственной награды Армении, сообщила пресс-служба президента Армении.



В указе главы республики Сержа Саргсяна от 4 октября говорится, что Дмитрий Медведев удостоен этой государственной награды "за большой личный вклад в дело упрочения традиционно дружественных связей между народами Армении и России, углубление и расширение отношений стратегического партнерства между Республикой Армения и Российской Федерацией, а также сохранение мира и международной безопасности".



В Армении Орден Славы учрежден в соответствии с законом республики от 22 декабря 2010 года. Награда присуждается "за значительный вклад в дело упрочения и развития межгосударственных отношений, сохранения мира и международной безопасности, защиты прав и фундаментальных свобод человека, за деятельность, способствующую развитию экономических связей, сохранению духовно-культурных ценностей". Согласно статусу награды, Орденом Славы награждаются "главы государств и правительств зарубежных стран, руководители международных организаций, духовные лидеры (религиозные деятели)".



Награда представляет собой позолоченный пятиконечный мальтийский крест, на которой помещено изображение государственного герба Республики Армения, передает ИТАР-ТАСС.







