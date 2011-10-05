В Грозном на Дне города выступят Ванесса Мэй и Ван Дамм

В Грозном сегодня отмечают День города. В качестве подарков жители столицы Чечни получат новое здание Республиканской больницы на 600 мест, отремонтированную главную магистраль - проспект Ахмада Кадырова, бывший проспект Ленина, молодежный центр, ледовый дворец, а также сразу 7 высоток бизнес-центра "Грозный-сити" - с вертолетными и смотровыми площадками.

На празднование 193-й годовщины чеченской столицы приглашены звезды мирового и российского шоу-бизнеса. В Грозном выступят Ванесса Мэй, Ван Дамм, Дмитрий Хворостовский, Иосиф Кобзон, а так же Жан Рувен со своим "Магическим шоу". Власти республики обещают устроить вечером грандиозное шоу. У комплекса "Грозный-Сити" расположенного на берегу реки Сунжа в центре Грозного соорудили специальную сцену над водой, на которой будут выступать артисты и певцы, проходить на сцену они будут по мостику.

"Грозный-Сити" — это комплекс зданий от 18 до 42 этажей, в который входят жилые дома и деловые центры с вертолетными площадками на крышах. Над ними возвышается "Олимп", самое высокое здание на Северном Кавказе высотой 150 метров. Как передает НТВ, генеральный менеджер отеля "Грозный-Сити" Султан Тай Эддин рассказал, что "одну стену оставили специально для фото знаменитостей, королей и шейхов".